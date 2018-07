Guardiola elogia Ibrahimovic e prega cuidado com o Milan Depois de dois jogos equilibrados na fase de grupos, Joseph Guardiola pregou cuidado com o Milan, nesta terça, véspera da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O técnico do Barcelona acredita que o time italiano, anfitrião do duelo, será mais agressivo, na tentativa de abrir boa vantagem antes do jogo da volta, no Camp Nou.