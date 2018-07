Guardiola elogia 'solidariedade' do Barcelona após 8 a 0 Messi mais uma vez foi o grande destaque do Barcelona neste sábado, ao marcar três gols e dar duas assistências no massacre sobre o Almería por 8 a 0. Mas, apesar do grande desempenho do argentino, o técnico Josep Guardiola procurou exaltar o jogo coletivo da equipe.