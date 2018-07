Guardiola elogia superação e controle do Barcelona O Barcelona sofreu um baque logo no primeiro minuto do clássico contra o Real Madrid, ao ver o adversário abrir o placar após falha do goleiro Valdés, mas depois se recuperou e derrotou o rival por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Satisfeito, o técnico Pep Guardiola destacou o controle emocional e a superação dos jogadores na partida de sábado.