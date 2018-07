Guardiola espera que Barcelona tenha aprendido 'lição'

"O segundo tempo foi uma lição para a partida de volta. Os alemães têm uma grande virtude, necessitam de meia chance para te criar problemas. Eles têm uma fé indestrutível", declarou o treinador, que admitiu ter gostado mais da apresentação do Barcelona no primeiro tempo. "Fiquei mais tranquilo no segundo tempo, mas gostei mais do primeiro", comentou.

Apesar da ponderação, Guardiola não escondeu a satisfação com o resultado. Com a vitória, o time catalão pode até perder por 2 a 0 no confronto de volta, no Camp Nou, no dia 7 de março, que ficará com a vaga.

"Marcar três gols fora é muito bom e a gente se comportou como sempre. Demos um passo para chegar ao sorteio das quartas de final", afirmou. "Não posso esperar vir aqui (na Alemanha) e não ceder chances de gol. Também conseguimos muitíssimas chances no segundo tempo", completou.

O discurso do comandante foi repetido por seus jogadores, como o lateral Daniel Alves. "Penso que vamos com uma vantagem importante, mas precisamos confirmá-la em casa. Ganhar sempre te ajuda, te dá outro ânimo e espírito", avaliou o brasileiro.