Guardiola esquece decisão com Borussia e passa '20 horas estudando o Leeds'

O Manchester City visitará o Borussia Dortmund na quarta-feira, precisando de um empate para ir às semifinais da Liga dos Campeões. Mas Pep Guardiola não quer saber de falar sobre o clube alemão antes de jogo do Campeonato Inglês. Mesmo com 14 pontos de vantagem, o treinador garante que só pensa no Leeds United, a quem dedicou "20 horas de estudos".

Pelas contas do treinador espanhol, o City garante o título inglês com mais três vitórias. Com 83 pontos, só perderia a taça, caso o rival United ganhasse os seus oito jogos restantes.

Mesmo com enorme vantagem, a ideia de Guardiola é já dar mais um passo para a conquista neste sábado, no Etihad Stadium, em Manchester. Desta forma, o grande estudo e dedicação para saber tudo sobre o oponente.

"Não penso no resto da temporada, penso no amanhã", afirma Guardiola, evitando falar do Borussia nesta sexta-feira. "Ontem, passei 20 horas assistindo ao jogo deles (Leeds). É completamente diferente. Você gasta muita energia para descobrir o que fazer contra eles", elogiou.

E fez questão de desmembrar o oponente do 32° jogo no Campeonato Inglês. "Eles oferecem um tipo de jogo com o qual você não está acostumado, diferente de qualquer outro jogo", apontou.

Ciente que será uma grande batalha, deve usar o que tem de melhor, apesar de dois titulares estarem acusando o desgaste físico. "Nossa vitória contra o Leicester foi importante. Precisamos de três vitórias em sete jogos e se vencermos a próxima será mais fácil. Daí podemos focar nas Copas", ponderou.