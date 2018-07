Guardiola evita polêmica com Mourinho sobre Pepe Logo depois de José Mourinho conceder entrevista coletiva em Madri, foi a vez de Pep Guardiola conversar com os jornalistas em Barcelona. O treinador espanhol foi instigado a falar a respeito da declaração do português, que defendeu Pepe das acusações de ter pisado propositalmente em Messi no clássico de quarta-feira, pela Copa do Rei, vencido pelo time catalão.