Guardiola exalta Shakhtar e prega cuidado no Bayern

Josep Guardiola cobrou cautela do time do Bayern de Munique, nesta segunda-feira, antes da estreia na fase final da Liga dos Campeões. Para o treinador dos alemães, o Shakhtar Donetsk, rival desta terça-feira, tem grande potencial ofensivo e pode surpreender se o Bayern não jogar em alto nível.

"Se jogarmos abaixo do que podemos, poderemos ser nocauteados pelo Shakhtar", alertou Guardiola. "Respeito muito o Shakhtar e Mircea Lucescu. É um treinador muito inteligente e formou uma das melhores equipes da Europa. Enfrentei o Shakhtar cinco vezes pelo Barcelona e foram jogos muito difíceis", apontou.

Guardiola se mostrou mais preocupado com o ataque do time ucraniano, que conta com o artilheiro da Liga dos Campeões, o brasileiro Luiz Adriano. "Eles têm o Luiz Adriano e Douglas Costa, Marlos, Taison, Alex Teixeira são grandes jogadores. E tenho palavras especiais para o capitão Darijo Srna. Acompanho seu futebol e digo que ele poderia jogar em qualquer time do mundo", elogiou.

Sobre o seu time, o treinador garantiu a escalação de Franck Ribéry. "Ele está pronto para jogar. Já Xabi Alonso treinou bem ontem e hoje, mas sua condição física ainda está em aberto. Vamos tomar uma decisão sobre sua escalação até amanhã", desconversou Guardiola, sem revelar todo o time que entrará em campo na Ucrânia, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.