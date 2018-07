Guardiola fará sucesso em qualquer equipe, diz Messi

BARCELONA - Pep Guardiola deixou o Barcelona no fim da última temporada, mas seu nome continua sendo comentado no clube. Desta vez, foi o principal jogador do time catalão, o argentino Lionel Messi, que elogiou publicamente seu ex-comandante. O atacante afirmou que o treinador teria sucesso em qualquer equipe do mundo, ao ser questionado sobre uma possível futura ida do técnico para o Chelsea, que vem sendo especulada pela imprensa europeia.

"O Pep vai ter sucesso em qualquer equipe para onde for", garantiu Messi, antes de comentar sobre a demissão de Roberto Di Matteo do Chelsea, ocorrida nesta semana, mesmo após a conquista da Liga dos Campeões da Europa na última temporada. "É difícil julgar a situação quando você não está lá, mas o Chelsea é um grande clube e, com grandes clubes, se você perder dois jogos consecutivos, essas coisas podem acontecer, a pressão começa a aumentar."

O espanhol Rafa Benítez assinou contrato com o Chelsea apenas até o fim da temporada europeia para o lugar de Di Matteo, o que aumentou as especulações de que o clube inglês estaria interessado em Guardiola, que já havia avisado que não trabalharia por um ano depois de ter deixado o comando do Barcelona.

Se Guardiola optou por deixar o Barcelona, Messi parece longe disso. Ele voltou a afirmar que não se preocupa com sua renovação de contrato e, mesmo aos 25 anos, indicou novamente que pretende encerrar a carreira no clube catalão. "Meu contrato não me preocupa. Já repeti em diversas ocasiões. Tenho muito claro o que quero e não há nenhum tipo de problema", comentou.