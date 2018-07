Guardiola festeja 'orgulho' por Barcelona golear o Real Madrid

BARCELONA - Depois de ver o Barcelona atropelar o Real Madrid com uma goleada por 5 a 0, na última segunda-feira, no Estádio Nou Camp, o técnico Josep Guardiola ainda festeja o resultado fantástico obtido pela equipe, que não deu chances ao seu maior rival no superclássico válido pelo Campeonato Espanhol.

O resultado deixou o Barcelona na liderança da competição, com 34 pontos, dois à frente do próprio Real, e fez Guardiola exaltar o grande trabalho realizado diante de um adversário tão poderoso. "A forma como nós fizemos (os gols) é o que nos deixa orgulhosos", disse o treinador, para depois reforçar que agora poderá "desfrutar por alguns dias" do feito que obteve. "Essas partidas acontecem uma vez muito de vez em quando", admitiu, lembrando como são raras goleadas deste quilate em um clássico.

Já ao comentar mais especificamente a atuação dos seus jogadores, Guardiola voltou a exaltar o futebol do argentino Messi, que mostrou muita força ofensiva, apesar de não ter marcado gols no clássico. "Messi é o melhor em tudo. Não apenas faz gols. Em todos os registros que deve fazer, é o melhor", afirmou.

O treinador também destacou a eficiência do lateral-direito brasileiro Daniel Alves. "Ele tem nos ajudado muito para o equilíbrio da equipe", disse o treinador, para depois lembrar que torce para que o jogador renove o seu contrato com clube. "Espero que ele chegue a um acordo. Como aqui ele não estará em nenhum lugar."