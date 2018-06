Guardiola ignora Liga dos Campeões e vê Inglês como campeonato mais importante

O técnico Pep Guardiola surpreendeu nesta quarta-feira ao afirmar que o título mais importante em disputa pelo Manchester City é o inglês. Em entrevista coletiva, o espanhol colocou a briga pela conquista nacional acima até da almejada Liga dos Campeões, nunca conquistada pelo clube.

"Estamos lutando pelo título mais importante da temporada, o Campeonato Inglês. Mais do que a Liga dos Campeões, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa", declarou. "Nós precisamos estar focados. As próximas seis rodadas são terríveis em termos de qualidade do adversários. Quatro são fora de casa."

Depois de conquistar a Copa da Liga Inglesa no domingo, o City segue na busca pelos títulos do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. Na competição nacional, os próximos confrontos serão com Arsenal, Chelsea, Stoke City, Everton, Manchester United e Tottenham. Pelo torneio continental, o time recebe o Basel no dia 7, após golear por 4 a 0 na ida das oitavas de final.

"Pensamos no Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United e jogo fora de casa com o Stoke, que tenta evitar o rebaixamento. Vamos a Goodison Park (estádio do Everton), onde sempre é difícil jogar. Temos jogos difíceis e precisamos estar focados", considerou Guardiola.

Para o reencontro diante do Arsenal, nesta quinta, em Londres, o treinador não poderá contar com o brasileiro Fernandinho. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa diante do mesmo adversário, na decisão da Copa da Liga Inglesa.