Guardiola inspira Grêmio em classificação: 'Ele me copiou', brinca Renato

Pep Guardiola foi a inspiração para o Grêmio se classificar às quartas de final da Copa Libertadores sem correr qualquer risco e sendo soberano mesmo atuando fora de casa, no Defensores del Chaco, na noite de quinta-feira, quando o time gaúcho derrotou o paraguaio Libertad por 3 a 0, após já ter triunfado, por 2 a 0, no confronto de ida.

Antes do jogo, o técnico Renato Gaúcho passou aos jogadores gremistas uma entrevista de Pep Guardiola. Nela, o treinador do Manchester City defende que os atletas tenham total liberdade, criativa e de movimentação, no ataque.

Após a classificação, Renato explicou que recebeu o conteúdo de Klauss Câmara, executivo de futebol do Grêmio. Para além do tom de brincadeira que costuma adotar em diversas entrevistas, o treinador também fez uma crítica a alguns treinadores do futebol brasileiro, ainda que sem citar nomes, pelo estilo de jogo adotado por suas equipes.

"O Klauss me passou e fiz questão de mostrar ao grupo. Se alguém copiou, foi ele que copiou minha preleção. Não tenho nada contra o trabalho de nenhum treinador. Só acho que a gente está tirando a liberdade dos nossos jogadores, nossos dribladores. Ainda temos os melhores jogadores do mundo", disse.

Apesar da fácil vitória, definida ainda no primeiro tempo, com dois gols de André e um de Jean Pyerre, Renato avaliou que o Grêmio não teve grande atuação. Mas também apontou a repetição de um padrão de jogo. "A atuação não foi das melhores, mesmo com o placar, pelo vento. O meu time joga assim há três anos", afirmou.

O Palmeiras será o rival do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. O time voltará a jogar na próxima segunda-feira, quando receberá a Chapecoense, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Brasileirão.