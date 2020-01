Guardiola 'joga a toalha' no Inglês e diz que City vai focar nas Copas

Josep Guardiola "jogou a toalha" no Campeonato Inglês. O técnico disse nesta segunda-feira que o Manchester City briga pelo segundo lugar da tabela, atrás do líder Liverpool, e que o foco agora estará nas Copas, em nível nacional, além da Liga dos Campeões.

"Não podemos negar que o Liverpool é extraordinário em termos de futebol e resultados", declarou o vitorioso treinador espanhol. Ele se referia à grande campanha realizada pelo rival, líder disparado da tabela do Inglês, agora com 16 pontos de vantagem sobre o vice-líder City.

A vantagem foi ampliada neste fim de semana. No sábado, o City tropeçou ao empatar com o Crystal Palace por 2 a 2. No dia seguinte, o Liverpool venceu o Manchester United, em clássico disputado no Anfield, por 2 a 0. O primeiro colocado ainda tem um jogo a menos na tabela. Ou seja, pode ampliar a diferença para 19 pontos.

"Nosso objetivo é terminar em segundo lugar, melhorar a cada dia para as fases de mata-mata das outras competições que temos. Há sempre necessidade de algo empolgante que nos mantenha em frente e melhorando", disse o treinador, atual campeão das quatro competições nacionais da Inglaterra (Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Supercopa).

"Nós não vamos fazer bons jogos nos mata-matas se não estivermos bem no Campeonato Inglês. Não dá para ser bom em um dia e ruim em outro. Temos que manter os nossos padrões de jogo", comentou Guardiola.

Na segunda colocação, o City volta a campo pelo Inglês nesta terça-feira para enfrentar o Sheffield United. O treinador terá duas baixas para o duelo: o zagueiro John Stones e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy.