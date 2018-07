Guardiola lamenta revés do Bayern: 'Entregamos o jogo'

Pep Guardiola não é um treinador acostumado a perder jogos, como o desta terça-feira, contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões. O treinador espanhol não escondeu a decepção com o que viu na Inglaterra após o Bayern de Munique ser derrotado pelo placar de 3 a 2 e atribuiu o revés ao cansaço e ao fato de ter atuado com 10 jogadores por mais da metade da partida.

"Nós perdemos. Entregamos o jogo a eles, mas assim é o futebol. Eles não correram nenhum risco com 11 contra 10", disse o treinador, referindo-se à expulsão do zagueiro Benatia logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele também afirma que o cansaço decorrente da sequência de partidas da equipe também foi determinante. "Estávamos cansados, de modo que, nos últimos cinco ou dez minutos, é normal", concluiu.

Apesar da derrota, o Bayern segue na liderança do Grupo E com 12 pontos e terminará a primeira fase no primeiro lugar da chave. Já o City, que venceu nesta terça, permanece em situação difícil empatado em pontos com Roma e CSKA na briga pela 2ª vaga nas oitavas de final. "É óbvio que nós estamos tristes, mas amanhã é um novo dia, e nós ainda estamos em primeiro. Temos que aprender com isso. No futebol acontecem erros", finalizou Guardiola.