Guardiola minimiza cansaço de Messi e deve escalá-lo

"Messi está em condições de jogar. Ele gosta de fazer parte disso, a vida dele é o futebol. Então, enquanto ele quiser jogar, eu vou escalá-lo", declarou o treinador, nesta sexta-feira, sem confirmar a presença do jogador. "Ele está em condições de jogar os 90 minutos contra o Zaragoza, mas decidiremos no sábado", completou.

A provável escalação de Messi causa ainda mais surpresa porque, assim, o atacante praticamente não terá descanso para o importante compromisso do Barcelona diante do Milan, na próxima quarta-feira, fora de casa, pela quinta rodada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

Questionado novamente sobre a escalação do argentino, que treinou normalmente nesta sexta, Guardiola ironizou. "Por que? Querem que o Messi não jogue? Os interessa isso? Se é assim, me digam. Dêem-me o direito de decidir sobre isso", disse.

Messi esteve em campo com a Argentina na sexta-feira passada, no empate por 1 a 1 diante da Bolívia, e na última terça, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia. Ambas as partidas foram válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Além do argentino, o atacante Pedro também pode voltar ao Barcelona neste sábado. Ele se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no fim de outubro, e treinou com seus companheiros nesta sexta. A intenção é escalá-lo no sábado para que ele recupere ritmo de jogo, visando o confronto diante do Milan.

"O Pedro treinou conosco e parece estar bem", afirmou Guardiola. "Nós vamos ver como ele estará amanhã (sábado) e se tem condições de jogo. Ele treinou com seus companheiros e não sentiu dor nenhuma", completou.