Guardiola minimiza desfalques e enaltece Barcelona

Apesar das ausências, o treinador elogiou o potencial do elenco e garantiu que o Barcelona sempre joga para vencer. "Não importa o time que escalemos, mas sempre jogaremos para ganhar", enalteceu Guardiola nesta segunda-feira, mesmo dia em que foi indicado para o prêmio de melhor técnico do ano.

Guardiola, no entanto, reconheceu que a motivação seria um pouco maior se a partida de terça-feira valesse a classificação. Com 11 pontos, o Barcelona já se garantiu como primeiro do Grupo D. "Nos preparamos muito para este jogo. Mas se amanhã (terça) nós tivéssemos que jogar para nos classificar, talvez fosse mais especial".