Guardiola nega poupar time à espera do Real Madrid Nem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 5 a 1 fará com que Pepe Guardiola poupe alguns dos seus titulares na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra o Shakhtar Donetsk, já visando os clássicos contra o Real Madrid. Se as duas equipes espanholas avançarem às semifinais, se enfrentarão quatro vezes somente em abril - também pelo Espanhol e pela decisão da Copa do Rei.