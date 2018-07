Guardiola nega que poupará Barcelona para encarar Real

Na avaliação do treinador, haverá tempo suficiente para os jogadores se recuperarem. "Teremos a melhor equipe possível (na quarta). Não estamos classificados e queremos ser os primeiros do grupo", comentou Guardiola. O Barcelona está em primeiro do Grupo D com oito pontos, um na frente do Copenhague, cinco do Rubin Kazan e seis do Panathinaikos.

"Chegar descansado no clássico não é complicado, durante anos já fizemos isto. Ainda faltam seis dias para o jogo com o Real Madrid, haverá tempo suficiente para descansar e preparar a equipe", apostou Guardiola.