Guardiola pede concentração aos jogadores do Barça

O técnico Josep Guardiola minimizou nesta terça-feira as declarações de José Mourinho ao final do jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, e pediu concentração aos jogadores do Barcelona.

"Teremos que ser nós mesmos, basicamente. A Inter não importa, o técnico deles não importa. O que importa é sermos nós mesmos. Se fizermos isso conseguiremos fazer o nosso trabalho", afirmou o treinador.

Depois da derrota por 3 a 1, na semana passada, o Barcelona vai precisar vencer por dois gols de diferença para alcançar a grande decisão, no dia 22 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu, casa do arquirrival Real Madrid.

Para tanto, Guardiola afirmou que o Barcelona deverá manter a posse de bola e atacar com mais precisão, o que não aconteceu no jogo de ida. "Amanhã [quarta-feira] temos que controlar a posse de bola e atacar melhor do que na primeira partida", pregou.