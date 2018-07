Guardiola pede valentia ao Barcelona contra Real Madrid

O técnico Josep Guardiola demonstrou confiança para o confronto de sábado contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e pediu um Barcelona valente e atrevido para vencer esta partida decisiva.

As duas equipes estão empatadas com 77 pontos, mas os madrilenhos estão na liderança do Campeonato Espanhol pelos critérios de desempate.

"No Bernabéu, precisamos ser muito atrevidos. Temos que voltar a demonstrar que somos capazes e que merecemos ser campeões. Devemos ser valentes, buscar o jogo, porque esta é uma das razões que temos para nos sentir orgulhosos", afirmou o treinador nesta sexta-feira.

Mais do que vencer, Guardiola afirmou que espera ver o comprometimento de seus jogadores. "Quero que a sensação seja positiva quando a partida terminar. Me importa a imagem que passamos. Fazer certas coisas nos levou longe e agora, mais do que nunca, devemos fazê-las", acrescentou.