Guardiola rejeita críticas sobre comportamento do Manchester City na China

A passagem do Manchester City pela China nesta pré-temporada tem rendido polêmicas. Depois de reclamar do calor no país asiático e do atraso para chegar em Nanjing, para o primeiro amistoso, o técnico espanhol Pep Guardiola foi alvo de críticas por parte da imprensa chinesa pelo suposto mau comportamento do time e, nesta terça-feira, as rejeitou.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua publicou um editorial em inglês na segunda-feira criticando o comportamento da equipe durante o torneio amistoso Premier League Asia Trophy disputado em Nanjing e em Xangai. O texto, intitulado "O amor dos fãs pelo Manchester City não é correspondido no país", acusou o clube de visitar a China apenas para "ganhar dinheiro, não corações".

Segundo o editorial, o clube inglês teria mostrado "uma atitude arrogante" e, enquanto as outras equipes que participaram da competição ganharam "um novo respeito e novos fãs", o Manchester City vai deixar a China sem nada disso.

Já em Hong Kong, onde o time jogará nesta quarta-feira um amistoso contra o Kitchee, clube local, Guardiola respondeu em entrevista coletiva dizendo que essas declarações eram simplesmente "falsas". "Para fazer uma declaração como essa, eles precisam saber exatamente o que aconteceu aqui no nosso clube", disse o treinador.

"Nós tivemos um grande momento em Xangai. Nós estamos comprometidos com o que estamos fazendo aqui na China. Vir à Ásia e viver a cultura, os restaurantes. É incrível conhecer outras pessoas. É por isso que não consigo entender o que você está dizendo da gente. Talvez um jornalista tenha sido um pouco infeliz, não sei porquê, mas isso está longe da realidade", completou.