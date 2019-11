Guardiola revela que Agüero desfalcará o Manchester City por várias semanas

O Manchester City terá um desfalque importante nas próximas semanas, a começar pela partida desta terça-feira contra o Shakhtar Donetsk, em casa, pela Liga dos Campeões da Europa. O técnico Pep Guardiola revelou nesta segunda que o centroavante argentino Sergio "Kun" Agüero sofreu uma lesão muscular na perna esquerda contra o Chelsea, no último sábado, e dificilmente voltará a jogar antes da segunda metade de dezembro.

"Sentiremos muito a falta de Sergio. Estamos tendo problemas com as lesões, mas vamos esperar (a recuperação). Mas temos Gabriel Jesus e Raheem Sterling, que podem jogar nesta posição", disse Guardiola em entrevista coletiva prévia ao jogo contra o time ucraniano, pela quinta rodada do Grupo C.

Sem precisar o grau da lesão, Guardiola sabe que dificilmente Agüero estará em campo no clássico contra o Manchester United, no dia 7 de dezembro, pelo Campeonato Inglês. "Não sei o tempo exato de baixa, mas vai perdeu o clássico a menos que ocorra algum milagre", afirmou o treinador espanhol.

Um dos candidatos a assumir a vaga do argentino, Gabriel Jesus lamentou a lesão do companheiro. "Não estou contente porque ele está lesionado. Não gosto quando os amigos se machucam. Mas todos os dias trabalho duro e estou preparado", declarou o brasileiro.

Na Liga dos Campeões, o Manchester City lidera o grupo com 10 pontos, contra cinco do Shakhtar Donetsk e do Dínamo Zagreb, e precisa de um empate nesta terça-feira para se classificar às oitavas de final. "A posição que temos é boa, mas ainda não estamos classificados. Amanhã (terça) teremos uma oportunidade", completou Guardiola.