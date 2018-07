Guardiola se diz 'otimista' após derrota para o Real Madrid

MADRI - Apesar de admitir a superioridade do Real Madrid, nesta quarta-feira, o técnico Josep Guardiola se disse "otimista" para o jogo da volta, quando o Bayern de Munique tentará reverter a vantagem dos espanhóis diante de sua torcida. A partida será disputada na próxima terça-feira.

"Meu otimismo está muito grande, até maior do que estava antes desta partida", disse o treinador do clube alemão, após ser derrotado por 1 a 0 no Estádio Santiago Bernabéu. Mesmo assim, Guardiola admitiu que ainda não tem uma estratégia definida para o jogo da volta. "Vamos analisar o jogo e aí decidir quais serão nossas melhores opções para o próximo confronto, com o objetivo de reverter essa desvantagem".

Para o treinador, a grande eficiência do Real nos contra-ataques foi determinante para a derrota do Bayern. O time alemão chegou a atingir 74% de posse de bola durante a partida. Mas foi superado em uma jogada fulminante dos espanhóis ainda no primeiro tempo. "O Real é o melhor time do mundo em contra-ataque. Eles são verdadeiros atletas".

Na sua avaliação, o time espanhol até poderia ter marcado mais gols nesta quarta. "Eles tiveram chances de marcar mais, com certeza. E nós deveríamos ter criado mais oportunidade. Tentamos manter a posse por muito tempo. E faltou um gol. Mas é claro que o Real tem uma defesa muito boa também", elogiou.

Embora tenha criticado os erros cometidos pelo Bayern durante a partida, do banco de reservas, Guardiola terminou a confronto elogiando seus jogadores. "Estou orgulhoso do meu time. Eles mostraram muita força contra um dos melhores times do mundo. Acho que ainda podemos melhorar um pouco no jogo da volta", afirmou o treinador.