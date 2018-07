Guardiola se irrita com rumores sobre assumir a Inglaterra

Guardiola mostrou estar visivelmente perturbado com a pergunta sobre especulações de que ele poderia se tornar o próximo técnico da Inglaterra. Irritado, o treinador reclamou: "Oh, vamos lá. Próxima questão. Próxima pergunta por favor. Não. Eu sou o treinador do Bayern de Munique, OK? Obrigado", disse o treinador espanhol. Na sequência, ele ainda bateu a mão na mesa e deixou a sala de entrevistas.

Apesar da irritação de Guardiola, o futuro do treinador está mesmo indefinido, o que abre espaços para especulações. Afinal, o contrato do espanhol com o Bayern de Munique se encerrará ao término da temporada 2015/2016 do futebol europeu. Oficialmente, dirigentes do clube alemão garantem que desejam renovar o acordo.

Guardiola, de 44 anos, faturou o título do Campeonato Alemão nas duas últimas temporadas, tendo assumido o cargo logo após uma temporada histórica para o Bayern, em que o time venceu o torneio nacional, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa.