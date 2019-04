Guardiola tira peso de 'decisão' e não vê obrigação em ganhar a Liga dos Campeões

O Manchester City disputará nesta quarta-feira um jogo decisivo contra o Tottenham, no Etihad Stadium, em Manchester, pela rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Perdeu na ida, em Londres, por 1 a 0 e precisa vencer para avançar às semifinais e seguir na luta pelo primeiro título continental de sua história. Mas o seu técnico, o espanhol Pep Guardiola, tratou nesta terça de tirar o peso do confronto e da competição.

"Não vim para cá (Manchester City) para ganhar a Liga dos Campeões", surpreendeu o treinador em entrevista coletiva. "Vim aqui para fazer a equipe jogar da maneira que tem jogado nos últimos 20 meses. Por isso, que vim", completou o espanhol, contratado pelo clube inglês há quase duas temporadas.

Guardiola tentou tirar o peso que a Liga dos Campeões tem, mas revelou que tem o desejo de vencê-la como fez com o Barcelona no passado. "Adoro esses desafios. Esse é o meu desejo, mas no futebol mais se perde do que ganha e tento sempre fazer o melhor", afirmou o técnico, que brincou ao dizer que o presidente do Manchester City lhe pediu para ser campeão do torneio por três vezes seguidas.

Para a partida desta quarta-feira, o espanhol espera que o time consiga fazer com que os torcedores entrem no "clima do jogo". "Agora jogamos em casa e temos que criar uma atmosfera para que nossa torcida nos apoie. Precisamos marcar gols e não será parecido com a ida", disse.

Guardiola confirmou a ausência do lateral-esquerdo ucraniano Oleks Zinchenko, mas revelou que o volante brasileiro Fernandinho já treinou com o restante do grupo e estará à disposição contra o Tottenham.