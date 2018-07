Guardiola vê dificuldades em clássico entre Barcelona e Espanyol

BARCELONA - Depois de começar o ano com uma goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna, pela Copa do Rei, o Barcelona entra em campo neste domingo para enfrentar o Espanyol, no clássico da Catalunha. Por mais que o Real Madrid seja o principal rival do Barça, o técnico Pep Guardiola relembra a importância que dá ao dérbi catalão.

"Esta é uma partida que sempre tenho marcada no calendário", destacou o treinador, que lembrou a dificuldade de jogar o clássico na casa do adversário. "Era difícil no Sarriá, foi no Montjuic e agora é no Cornellà, um dos confrontos que sempre é difícil. Cada ano é mais difícil ganhar e desta vez não será diferente", disse, lembrando dos estádios do Espanyol.

No Campeonato Espanhol, o Barcelona é o segundo colocado, três pontos atrás do Real Madrid. Para Guardiola, o seu time terá que ir melhor que o rival na segunda metade do torneio. "O ano de 2011 é passado e já entramos em 2012. A realidade é que estamos atrás de uma equipe que foi melhor que nós e que quer nos destronar."

RETORNO

Também neste sábado, o meia Iniesta recebeu alta médica e deverá ser a grande novidade na equipe do Barcelona no clássico de domingo. Já o atacante David Villa, que recentemente foi operado de uma ruptura da tíbia, começou neste sábado a sua recuperação na Ciudad Deportiva, o centro de treinamento do Barça.