Guardiola 'veta' contratação do zagueiro Mina, do Palmeiras

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, teria vetado a contratação do zagueiro do Palmeiras Yerry Mina por ‘questões técnicas’. Segundo o jornal catalão Sport, o jogador do time alviverde não está na lista de reforços do time inglês, ao contrário do que vinha sendo especulado, porque Guardiola entende que o futebol do colombiano não combina com o estilo de jogo do time inglês. “As condições técnicas do atleta são um freio para sua adaptação ao sistema de jogo que Guardiola está implantando”, escreveu a publicação.

Apesar de sofrer problemas musculares nas duas pernas ao longo da temporada, o zagueiro foi um dos destaques da conquista do título brasileiro do Palmeiras. Além do entrosamento com Vitor Hugo, que contribuiu diretamente com o desempenho da defesa, a menos vazada do torneio, o colombiano foi decisivo nas ações ofensivas.

Mina marcou cinco gols em jogadas aéreas. Em caso de transferência para o exterior, uma cláusula em seu contrato indica a prioridade do Barcelona para a sua contratação. O Barça, ex-clube de Guardiola, já demonstrou interesse em fazer valer sua prioridade de compra. No entanto, outros clubes também sondaram o jogador do Palmeiras, entre eles o Bayern de Munique e o Milan.