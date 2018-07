Guardiola veta sexo de jogadores depois da meia-noite, revela Nasri

Logo que Guardiola chegou ao Manchester City, uma das primeiras medidas que tomou foi liberar Samir Nasri. O jogador, que estava no clube há cinco anos, foi para o Sevilla e hoje em dia é um dos destaques da equipe. Apesar do bom momento, ele não esconde a mágoa que sente do treinador espanhol e questionou as peculiares exigências do técnico.

"Guardiola quer jogadores mais magros e leves. Por conta disso, tive de alterar algumas coisas na minha alimentação. Ele pediu aos jogadores para não fazer sexo depois da meia-noite nas folgas, porque tínhamos de descansar. Disse que fez isso com Messi, que se livrou das lesões musculares. E também pediu a mesma coisa para Lewandowski", revelou Nasri, em entrevista ao jornal francês L'Equipe.

O jogador, que teve que adaptar o seu corpo devido ao estilo de jogo do Campeonato Inglês, mais rápido e exigindo melhor condicionamento físico, ainda disse que o técnico possui um rigor muito grande e, por isso, acaba se indispondo com alguns jogadores. "Ele me disse que meu peso deveria ser 76kg. Eu não pesava isso desde que jogava no Olympique de Marselha (clube onde foi revelado). Cheguei com quatro quilos acima do peso que deveria ter e, com ele, se você pesa dois a mais, não pode treinar com o grupo. Então, tive que treinar por minha conta", lamentou.

Se Nasri já deixou o Manchester City e não cria mais "dores de cabeça" para Guardiola, atletas que atualmente estão no time também estranham o comportamento do treinador. O argentino Sergio Aguero, ídolo do time e principal opção ofensiva da equipe, revelou que o treinador tem "neura" também com os aparelhos de celular. "Parece que certa vez ele entrou na sala de massagem e viu um de meus colegas de equipe, não sei quem era, relaxando com seu celular. Não sei dizer ao certo, mas acho que ele não gostou disso. Desde então, ele cortou a internet".