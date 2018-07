Guardiola volta ao futebol e assume o Bayern em julho

De acordo com o comunicado divulgado pelo Bayern, Guardiola vai assinar contrato por três temporadas com o clube, válido, portanto, até junho de 2016. "Pep Guardiola é um dos treinadores de maior sucesso no mundo", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, chefe-executivo do Bayern de Munique.

Guardiola vinha sendo procurado por vários clubes do futebol europeu. Assim, o Bayern comemorou por ter vencido uma forte concorrência. "Estamos satisfeitos que tivemos sucesso em contratar um técnico como Pep Guardiola, que foi cortejado por muitos clubes famosos, como o próprio Bayern", disse.

O dirigente ressaltou que a chegada de Guardiola deve fortalecer o Bayern e também o futebol alemão. "Pep Guardiola é um dos treinadores de maior sucesso no mundo e temos certeza de que ele pode dar muito brilho não somente ao Bayern, mas também ao futebol alemão. Nós estamos ansiosos para trabalhar com ele a partir de julho de 2013", disse Rummenigge.

Guardiola foi técnico de apenas um clube na carreira, mas já foi suficiente para colocá-lo na lista dos melhores do mundo. Ele comandou o Barcelona entre 2008 e 2012, conquistando todos os títulos possíveis no futebol: foi três vezes campeão do Campeonato Espanhol, duas da Copa do Rei, duas da Liga dos Campeões da Europa e duas do Mundial, entre outros torneios.

Apesar do enorme sucesso e dos apelos do Barcelona para que continuasse no cargo, Guardiola resolveu deixar o clube espanhol no final da temporada passada. Ao justificar sua decisão, alegou a busca por novos desafios e o desgaste do trabalho executado. Assim, anunciou férias de um ano e foi substituído por seu antigo auxiliar, Tito Vilanova, no comando do Barça.

No período em que esteve desempregado, Guardiola teve seu nome especulado em diversos clubes. Manchester City e Chelsea seriam os dois maiores pretendentes. Ele foi cogitado até mesmo para assumir a seleção brasileira, quando aconteceu a demissão de Mano Menezes no final de novembro. Mas a escolha do treinador espanhol de 41 anos foi pelo Bayern de Munique.

Antes do incrível sucesso como treinador, quando comandou no Barcelona um dos melhores times da história, Guardiola também brilhou dentro dos gramados. Como jogador, ele começou justamente no Barça. Depois, passou pelo futebol espanhol, na Roma e no Brescia, e ainda jogou no Catar e no México. Durante esse período, defendeu a seleção espanhola 47 vezes.

No seu novo trabalho como técnico, Guardiola terá o desafio de conseguir bons resultados em um ambiente diferente ao que foi revelado para o futebol como jogador e treinador. O Bayern, seu novo clube, faz excelente temporada. O clube lidera o Campeonato Alemão, com nove pontos de vantagem para o segundo colocado, e está classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões.