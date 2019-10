Guarín participa de jogo-treino e pode ser relacionado no Vasco para clássico

O técnico Vanderlei Luxemburgo poderá relacionar o colombiano Fredy Guarín no Vasco para o clássico contra o Botafogo, quarta-feira, às 21h30, em São Januário, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista participou do jogo-treino que os reservas do Vasco venceram, por 5 a 1, o Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, no CT do Almirante.

Após oito temporadas na Europa, onde atuou por clubes como Porto e Inter de Milão, entre 2008 e 2016, Guarín jogou anos pelo chinês Shanghai Shenhua. Há dez dias foi contratado pelo Vasco, mas está há três meses sem atuar em um jogo oficial. Por isso, a atividade desta segunda-feira foi importante para avaliar a sua condição física.

O colombiano atuou como volante por 55 minutos, distribuiu bons lançamentos e arriscou alguns chutes de longa distância na atividade, que teve os gols vascaínos marcados por Ricardo Graça, Marquinho, Tiago Reis (2) e Gabriel Pec. O time do Vasco iniciou com: Sidão, Cáceres, Fellipe Bastos, Ricardo e Danilo; Bruno Gomes, Guarín, Bruno César, Marcos Junior e Marquinho; Tiago Reis. No segundo tempo jogaram: Alexander; Romarinho, Fellipe Bastos, Ricardo e Danilo; Michel, Marcos Junior e Valdivia; Gabriel Pec, Kaio Magno e Clayton.

Luxemburgo vai ter apenas mais um treino, nesta terça-feira, quando vai definir a equipe que entrará em campo para enfrentar o Botafogo. Com a vitória, por 1 a 0, sobre o Fortaleza, no domingo, o Vasco alcançou os 31 pontos, um a mais que o tradicional rival, na 12ª posição.