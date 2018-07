Guarujá garante que será sede da Suíça na Copa do Mundo de 2014

GUARUJÁ - Favorita a ficar com a vaga do Grupo E das Eliminatórias Europeias, a Suíça já definiu onde terá o seu quartel general na Copa do Mundo de 2014. Nesta quinta-feira, a prefeitura do Guarujá, cidade do litoral sul de São Paulo, anunciou que já recebeu a confirmação de que hospedará os suíços em caso de classificação para a Copa.

Segundo a prefeitura paulista, uma comitiva da cidade esteve na Suíça na semana passada, a convite da Confederação Suíça de Futebol, e recebeu a confirmação de que será sede daquele país europeu.

Na ocasião, os guarujaenses se encontraram com membros da Federação Suíça, para a entrega de relatório técnico das obras do Estádio Municipal Antonio Fernandes, com previsão de entrega para março de 2014. Depois, assistiram ao amistoso entre Suíça e Brasil.

Segundo a prefeitura do Guarujá, porém, a estadia da Suíça na cidade depende do sorteio da Copa. Se os europeus tiverem um calendário apenas com partidas no Norte e no Nordeste do País na primeira fase, deverão preferir ficar nessas regiões, por questões logísticas e climáticas.

"Apenas com a breve visita da delegação suíça ao Guarujá, em junho, por dois dias, acompanhada de jornalistas suíços, segundo informações do porta-voz suíço, mais de quatro milhões de habitantes da Suíça, Alemanha e Áustria foram impactados com informações sobre Guarujá. Então, acreditamos que, durante a Copa do Mundo, ainda que a Suíça não chegue à final do Mundial, o mundo conhecerá nossa cidade, atraindo mais turistas para cá", disse a secretária de Turismo do Guarujá, Maria Eunice Grötzinger.

A Suíça lidera o Grupo E das Eliminatórias, com 14 pontos, seguida de Albânia (10), Islândia (nove) e Noruega (oito). A vaga na Copa pode vir já em setembro, quando os suíços, embalados por vitória sobre o Brasil em amistoso na semana passada, recebem a Islândia em Berna e depois vão a Oslo pegar a Noruega. Em outubro a equipe ainda enfrenta a Albânia fora e a Eslovênia, em casa.