Guarujá recebe o 'Dia do Milan' no próximo final de semana

SÃO PAULO - Guarujá recebe no próximo final de semana o "Dia do Milan", uma ação promovida pelo clube italiano em parceria com a prefeitura da cidade e que tem como objetivo divulgar o time e garimpar crianças e adolescente entre 9 e 14 anos com potencial para o futebol.

O evento acontece sábado e domingo, a partir das 9h, no campo da Sociedade Esportiva Vila Áurea (Avenida Dracena, s/n, Vila Áurea), sendo voltado tanto para meninas quando para meninos nascidos entre 1999 e 2004. A inscrição é gratuita, mas é necessário portar um documento de identificação e estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. A expectativa é que as atividades do Dia do Milan reúnam mil crianças.

"Todo garoto que participar começará a olhar o Milan com outros olhos, com mais carinho, atraindo novos fãs à equipe", diz Gustavo Giacomo, que faz parte da organização do evento. "Mas queremos também dar oportunidade aos garotos de baixa renda para praticarem atividade física e, por último, garimpar jovens promessas para o time rossonero."