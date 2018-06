Guerra ameaça posição de titular de Lucas Lima no Palmeiras

A derrota para o Corinthians no último domingo, além de ter causado reclamação vinda da torcida, pode representar mudanças no time titular do Palmeiras. A alteração mais provável é a entrada do meia Guerra na vaga de Lucas Lima para a partida desta quarta-feira, pela Copa Libertadores.

+ Organizada do Palmeiras pede a saída de Roger Machado

+ Clube volta às atividades com a presença de Moisés

A troca foi a primeira realizada pelo treinador Roger Machado no clássico de domingo e tem chance de ser efetivada para o jogo contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque. O venezuelano vinha em ascensão no elenco nas últimas semanas, até sofrer uma lesão no quadril em uma disputa de bola com Michel Bastos em um treino.

A saída de Lucas Lima do time titular já foi ensaiada em outras ocasiões. Na últimas delas, o técnico apostou em Moisés na formação para enfrentar o Atlético-PR, em Curitiba. No entanto, o meia sofreu uma lesão na coxa e logo aos sete minutos precisou ser substituído exatamente por Lucas Lima.

Para enfrentar o time colombiano, uma outra mudança está garantida entre os titulares. O volante Felipe Melo cumpriu suspensão contra o Corinthians, deu lugar a Thiago Santos e agora retorna à formação.