Guerra é apresentado ao elenco do Palmeiras e Mina volta de férias

O treino do Palmeiras deste domingo contou com duas novidades. O zagueiro Yerry Mina se reapresentou após período de férias e o novo reforço estrangeiro, o meia venezuelano Alejandro Guerra, visitou o Centro de Treinamento do clube pela primeira vez.

Mina realizou atividades na academia enquanto que o ex-atleta do Atlético Nacional assistiu aos trabalhos organizados pelo técnico Eduardo Baptista. Eleito melhor jogador da última edição da Libertadores, Guerra conheceu a Academia de Futebol e foi apresentado ao elenco alviverde.

Em campo, mais uma vez o treinador promoveu um treino tático sem a presença dos jornalistas. A assessoria de imprensa do clube não revelou a escalação inicial e informou apenas que Eduardo Baptista testou diversas formações.

Após a atividade, os jogadores foram liberados do período de concentração. Eles estavam no hotel do clube desde a última terça-feira. O elenco do time alviverde volta aos trabalhos nesta segunda-feira, às 9h30.

O Palmeiras entrará em campo pela primeira vez na temporada no próximo sábado, em amistoso contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. A estreia no Campeonato Paulista será em 5 de fevereiro, contra o Botafogo, no Allianz Parque.