Guerra 'rouba' posto de atacantes e vira artilheiro do Palmeiras

O meia Guerra, do Palmeiras, vive uma situação incomum para quem atua na posição. Mesmo com um elenco com tantos atacantes renomado, a artilharia do time no Campeonato Brasileiro pertence ao venezuelano. Com cinco marcados, o último dele neste domingo, conta o Vasco, ele superou Róger Guedes e se isolou no posto de goleador da equipe no Brasileiro.

"Fico muito feliz por esta marca. É sinal de que o trabalho que fazemos todos os dias na Academia de Futebol está dando resultado. Foi um lance de oportunismo aquela bola do Jean, e pude aproveitar. Mas o foco é fazer o Palmeiras arrancar uma boa sequência de vitórias no campeonato", disse Guerra em entrevista ao site oficial do clube.

Com 1m72, o meia abriu o placar contra o Vasco ao concluir de cabeça cruzamento de Jean. O Palmeiras não segurou o resultado até o fim por ter levado o empate com Manga Escobar. "Poderia ter sido melhor, é claro. Estávamos ganhando até o finalzinho. Nem os mais pessimistas diriam que iríamos tomar aquele gol. Mas fizemos nossa parte e temos que continuar melhorando sempre", comentou o venezuelano.

Se o resultado ficou abaixo do esperado, pelo menos na rodada o Palmeiras manteve a quarta posição, desejada pelo clube para se manter no bloco dos líderes e conseguir vaga na Copa Libertadores do próximo ano. "O gol foi importante, pois voltaremos com um ponto para casa e é melhor do que nada. Daqui até o final do campeonato, cada ponto será fundamental", afirmou.