Guerra traz parentes ao Brasil para fugirem de caos na Venezuela

O meia venezuelano Guerra, do Palmeiras, continua atento à situação difícil e instável do país natal mesmo à distância. O jogador contou nesta quarta-feira ter se empenhado em trazer ao Brasil um grupo de familiares para passarem alguns dias na sua casa e evitarem por um certo tempo o cotidiano pesado e perigoso vivido pelos seus compatriotas.

O país enfrenta problemas como crise econômica, de segurança, falta de abastecimento e instabilidade política do governo do presidente Nicolás Maduro. "Sempre fico sabendo do que acontece no meu país. Está muito mal, lamentavelmente. Mas estou sempre com a esperança de que possa melhorar o mais rápido possível", disse o jogador em entrevista coletiva.

Guerra disse manter contatos com amigos e familaires sobre como estão as condições do país. Para amenizar as dificuldades, ele contou ter trazido parentes para passar alguns dias na sua casa, em São Paulo. O convite serve para os venezuelanos se distraírem e conviverem com um cotidiano mais confortável.

"Estou com alguns familiares aqui em casa, para que eles possam sair dessa situação na Venezuela e ficar uns dias aqui comigo. Assim eles podem desfrutar do Brasil, de São Paulo", disse. O meia de 32 anos foi, inclusive, um dos 7 milhões de venezuelanos a votar em julho no plebiscito informal convocado pela oposição para consultar sobre a aprovação de medidas tomadas pelo presidente.