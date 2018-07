Guerrero chega à Suíça para acompanhar julgamento na Fifa por suspeita de doping

O atacante peruano Paolo Guerrero desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto de Zurique, na Suíça, onde deverá acompanhar o seu julgamento por acusação de doping na sede da Fifa, marcado para acontecer nesta quinta.

Na chegada, o jogador - afastado preventivamente pela entidade que rege o futebol por 30 dias - estava ao lado de dois advogados que farão a sua defesa e do bioquímico Luiz Carlos Cameron.

Guerrero responde à investigação por ter testado positivo para uso de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em exame realizado depois do empate em 0 a 0 entre Argentina e Peru, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia de 2018, em jogo ocorrido no dia 5 de outubro.

O atleta tem reafirmado a sua inocência e demonstrado confiança na absolvição. A substancia é proveniente de folha de coca, bastante consumida por populações de países da América do Sul em forma de chá.

Ele está afastado dos gramados desde o início de novembro e não pôde atuar nas duas partidas contra a Nova Zelândia (empate por 0 a 0, em Wellington, e vitória por 2 a 0, em Lima) pela repescagem do Mundial, que garantiu a classificação do Peru após 36 anos de ausência em uma Copa do Mundo.

O peruano também desfalcou o Flamengo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Guerrero, que não esteve em campo na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Junior Barranquilla, no Maracanã, na semana passada, não poderá defender o clube rubro-negro na segunda e decisiva partida entre os times pela semifinal da competição, que será disputada nesta quinta, na Colômbia.