Guerrero chega ao seu centésimo jogo com a camisa do Corinthians

O atacante Paulo Guerrero, que disputa nesta quarta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o seu jogo de número 100 pelo Corinthians, negocia com a diretoria a renovação de seu contrato. Ele é titular absoluto de Mano Menezes, e tem o carinho do torcedor corintiano.

O vínculo do jogador peruano termina na metade de 2015 e deve ser ampliado até o fim de 2016. Guerrero ganhará aumento salarial e receberá por volta do teto que o clube adota no futebol, em torno de de R$ 500 mil mensais. A diretoria do Corinthians vai oferecer apenas um ano e meio de contrato porque Guerrero já tem 30 de idade, embora em campo é um dos que mais correm nas partidas.

O Corinthians acredita que Guerrero aceitará a oferta sem problemas, apesar de o atacante ter recebido sondagens de clubes pequenos da Inglaterra na última janela de transferências. O West Ham e o Sunderland, por exemplo, demonstraram interesse no jogador peruano. As ofertas, no entanto, não se concretizaram no Parque São Jorge.

Em 99 partidas pelo time brasileiro, Guerrero marcou 35 gols, segundo o site do clube. O último foi contra o São Paulo, no clássico de domingo passado, com vitória de 3 a 1. Mas o jogador entrou para a história do Corinthians ao marcar os dois gols do time na conquista do Mundial de Clubes da Fifa, em 2012, no Japão, contra o Chelsea.