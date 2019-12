Guerrero comemora vitória do Inter e diz que buraco atrapalhou Gatito em gol

O atacante peruano Paolo Guerrero chamou as atenções para si após a vitória do Internacional sobre o Botafogo, por 1 a 0, na noite deste sábado no Engenhão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre a falha do goleiro Gatito Fernández, mas ressaltou a importância dos três pontos para o seu time.

"O importante foi mesmo a vitória, mesmo porque nós fizemos um bom jogo, principalmente no primeiro tempo quando criamos muitas chances", justificou o peruano, que chegou aos nove gols no Brasileirão, tendo marcado nos últimos três jogos.

Sobre a falha do goleiro botafoguense, ele foi bastante polido ao comentar o erro de Gatito. "Pura infelicidade dele no lance, mas acho que a situação do campo ajudou. Tem muitos buracos e a bola quicou e atrapalhou a defesa dele. Mas o Gatito é um grande goleiro e isso acontece no futebol", apontou.

Guerrero garante que continua focado na briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Com 57 pontos, o time gaúcho está em sétimo lugar, mas dentro de seu objetivo, porque Flamengo, campeão brasileiro, e Athletico, campeão da Copa do Brasil, estão na frente na tabela e já garantidos na competição da Conmebol.

Para Guilherme Parede, apesar da falha gritante do goleiro do Botafogo no gol, a vitória do Inter foi merecida. "Nós jogamos bem no primeiro tempo e não marcamos o gol. Depois fizemos um, deste jeito, mas importante foi mesmo vencer. O time está tirando forças de onde não tem. Isso é o estilo do Internacional. Agora temos mais duas rodas para garantir nossa vaga na Libertadores", concluiu.

O próximo jogo do Inter será contra o São Paulo, no Morumbi, quarta-feira, encerrando depois a temporada em casa diante do Atlético-MG.