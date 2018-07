Guerrero: Copa América mostra que Peru pode chegar ao Mundial

O Peru perdeu por 2 x 0 para o Uruguai, na terça-feira, nas semifinais da Copa América da Argentina, mas deixou uma boa imagem após uma campanha surpreendente que incluiu uma vitória sobre a Colômbia nas quartas de final.

Guerrero, considerado o melhor jogador do Peru na competição, elogiou o progresso feito por sua equipe e demonstrou otimismo para o futuro.

"Acredito que (o Peru) ganhou o respeito de toda a América do Sul, ganhou muito com esta Copa América. É muito respeitável o trabalho que foi feito e estou muito orgulhoso desta equipe", disse o jogador do clube alemão Hamburgo.

"Com esta Copa América acredito que o futebol peruano vai mudar, que todos os jogadores vão querer estar na seleção", acrescentou.

Guerrero, de 27 anos, autor de dois gols na Copa América, deixou uma mensagem de esperança para os peruanos, que não disputam uma Copa do Mundo desde o Mundial de 1982 na Espanha.

"Agora vem uma eliminatória em que queremos nos classificar, todos estão entusiasmados no Peru. Isso vai nos fortalecer, vejo um grupo muito unido, e se continuar assim, acredito que podemos nos classificar para o Mundial", afirmou.

O Peru, duas vezes campeão da Copa América -- em 1939 e 1975 -- vai disputar agora o terceiro lugar da Copa América contra a equipe que for derrotada na semifinal desta quarta-feira entre Paraguai e Venezuela.

