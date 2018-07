Guerrero decide, Corinthians vira e vence o clássico

Dentro de campo, em uma arena de Copa do Mundo, Corinthians São Paulo fizeram um dos melhores jogos do Brasileirão . Cinco gols, expulsões, lances polêmicos e pênaltis (foram dois, ambos a favor do mandante). Nas arquibancadas, porém, imperou a barbárie de sempre: briga entre torcedores uniformizados e cânticos homofóbicos.

No futebol, o Corinthians foi o vencedor, esboçando uma reação no campeonato ao ganhar o clássico de virada, por 3 a 2. A comemoração de Guerrero, autor do terceiro gol, mostrou o quanto a sua equipe queria ganhar do rival.

Além da pressão em torno de Mano Menezes, havia também a valorização do futebol vistoso do São Paulo, em contraponto ao nada empolgante estilo de jogo exibido pelo Corinthians nos últimos tempos.