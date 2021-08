Guerrero destaca força do elenco do Internacional após segunda vitória seguida

Autor do gol que sacramentou a vitória do Internacional sobre o Fluminense, por 4 a 2, na noite deste domingo, pela 16.ª rodada do Brasileirão, o atacante Paolo Guerrero fez questão de destacar a força do elenco, apesar da campanha oscilante realizada até agora.

"A gente treina muito forte, temos um elenco muito forte. A gente continuou trabalhando porque sabíamos que uma hora essa fase ruim ia acabar. Merecemos a vitória hoje porque criamos muito mais do que eles", comentou Guerrero.

O atacante peruano, que encerrou um jejum de quatro meses sem marcar, disse entender as críticas recentes dos torcedores, mas espera que agora o Internacional mantenha a crescente dentro do campeonato.

"O torcedor sabe que a gente tem um time qualificado, mas às vezes ele é um pouco impaciente, porque quer ganhar. É normal, é muito passional. As coisas não estavam acontecendo, mas essa fase está passando com muito trabalho", falou o peruano.

A segunda vitória seguida no Brasileirão fez o Internacional se distanciar de vez da zona de rebaixamento e subir para o nono lugar, com 21 pontos. Em parte pelos dois gols do volante Edenilson, agora artilheiro do time no Brasileirão com oito gols. Já são 12 na temporada. Mas ele divide os méritos com os companheiros.

"Todos ganham e todos perdem. Estou tendo a chance de marcar e fico muito feliz. Mas não seria possível sem a ajuda de todos", disse.