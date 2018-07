Guerrero diz aguardar diretoria corintiana para acertar renovação

Sondado por equipes inglesas na última janela de transferências, o atacante Paolo Guerrero afirmou nesta sexta-feira que aguarda a diretoria do Corinthians para negociar uma renovação de contrato. O vínculo do peruano termina em julho do próximo ano.

"Com certeza, uma hora vamos sentar e falar sobre a renovação. Não posso falar hoje se vou continuar ou não, até porque meu contrato termina só no próximo ano. Meu pensamento agora é ser campeão pelo Corinthians", afirmou.

Recentemente, a diretoria do clube renovou o contrato de Cássio, Gil e acertou a permanência de Fábio Santos. O próximo será o de Guerrero, principal centroavante do time de Mano Menezes. A ideia é que isso seja resolvido antes do final do ano. Em janeiro, por exemplo, o peruano poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.

Também nesta sexta-feira, Guerrero se ''antecipou'' e falou sobre o clássico de contra o São Paulo, que só acontece no dia 21. Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo. E o peruano provocou o rival. "Estão falando que o São Paulo é um time vistoso. Mas ainda não se viu o São Paulo jogar assim contra um time grande. Vamos ver se eles fazem esse jogo vistoso contra nós."