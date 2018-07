Guerrero diz que 'seria lindo' ter Farfán como companheiro no Flamengo

"Não sei bem sobre isso, mas eu gostaria. No Flamengo? Seria lindo", disse Guerrero em entrevista coletiva após treino com a seleção peruana. O jogador, contestado pela torcida, também disse que pretende cumprir até o fim seu contrato com os cariocas, que vence em 2018.

Farfán perdeu metade da temporada passada por conta de uma lesão no tornozelo e só fez um jogo este ano, pela seleção do Peru. O atacante, que brilhou pelo Schalke 04, da Alemanha, defendeu o Al Jazira no ano passado. O contrato dele com o time árabe se encerrou e ele está livre no mercado.