Guerrero diz que vaga na Libertadores é a meta do Flamengo no Brasileiro A chegada de Paolo Guerrero ao Flamengo injetou um novo ânimo no time e deu resultado: três vitórias em três jogos. O atacante, porém, mantém os pés no chão sobre um possível título do Campeonato Brasileiro, mas traça como meta a conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2016.