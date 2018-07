Guerrero diz que 'vale tudo' por título após infiltração

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota por 3 a 1 diante do São Paulo, o peruano Paolo Guerrero deixou o campo ainda no primeiro tempo reclamando de dores no joelho direito. Exames constataram um estiramento no local e o peruano passou a ser dúvida para o Mundial. Menos de uma semana depois, e após uma infiltração no local, ele já está treinando normalmente com o grupo e apostou que estará em forma para a estreia do Corinthians, quarta-feira que vem.

"A infiltração é a parte que dói muito, mas depois fica tudo bem, não foi a primeira que eu fiz, jogador está acostumado. Vale tudo quando o jogador tem objetivos, metas, aí pode fazer tudo. Se tem um problema depois é coisa de Deus. Não é a primeira vez que jogarei depois de infiltração, com o Corinthians vale tudo para ganhar um título", declarou, em entrevista coletiva neste sábado.

Guerrero garantiu ainda que esta rápida recuperação só foi possível justamente por conta da infiltração. "A lesão melhorou muito depois da infiltração e vai melhorar mais. Hoje (sábado) já treinei com o time, foi muito bom, sem problema. Agora teremos tempo para uma boa preparação", disse o jogador, que foi escalado como titular por Tite na atividade.

Nascido no Peru, o atacante deixou o país ainda garoto e fez sua carreira na Alemanha, onde atuou por Bayern de Munique e Hamburgo. Ele nunca havia tido a possibilidade de sentir o calor da torcida sul-americana e admitiu ter se impressionado com o apoio dos corintianos, tanto no embarque da equipe em São Paulo quanto já no Japão.

"Eu já havia escutado que a torcida é a maior do Brasil e agora pude encontrar corintianos em Dubai, no Japão, na despedida no Brasil. Foi muito legal, é um time com uma torcida muito grande. Nunca tive uma despedida como tive agora indo para Dubai, para mim isso significa muito", afirmou.

Outro que exaltou o apoio da torcida no Japão foi o goleiro Cássio. Ele, no entanto, fez questão de afirmar que toda essa euforia fica só na arquibancada. "Olha, ficamos felizes, o pessoal veio apoiar, nunca imaginávamos. A gente leva para o lado positivo, a euforia é do lado de fora, estamos centrados, é um desafio difícil, mas não impossível."

O Corinthians chega ao Mundial como um dos principais candidatos ao título, ao lado do Chelsea, e Cássio garantiu que a equipe está pronta para confirmar este favoritismo. "Estamos focados, concentrados. Depois da Libertadores tivemos uma cobrança grande, passamos por um teste e nos demos bem. Tivemos um ano em que tivemos de conciliar o Brasileiro e o Mundial. O time está bem calejado e pronto para esse desafio", afirmou.