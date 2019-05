Guerrero é chamado por Gareca e vai tentar artilharia da Copa América pela 3ª vez

Depois de cumprir suspensão por doping, o atacante Paolo Guerrero retorna à seleção peruana, que vai disputar a Copa América entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. O atacante do Internacional está na lista final de 23 convocados divulgada, nesta quinta-feira, pelo técnico argentino Ricardo Gareca.

Autor de oito gols em 12 jogos pelo Inter em 2019, Guerrero, aos 35 anos, vai tentar ser artilheiro da Copa América pela terceira vez, repetindo o feito de 2011 (cinco gols) e 2015 (quatro gols). "Tenho certeza de que Guerrero chegará muito concentrado para a competição", afirmou o treinador.

Guerrero foi condenado a um ano de suspensão por doping para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína e da folha de coca, após um exame feito em 2017, depois de um jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O jogador recorreu e viu a pena ser reduzida para seis meses, o que permitiu a sua participação no Mundial de 2018. Mas a Agência Mundial Antidoping contestou a decisão junto do Corte Arbitral do Esporte e prolongou o castigo por mais oito meses, encerrando-se em abril.

Gareca, que vai dirigir a seleção peruana pela terceira vez em uma Copa América, manteve a base utilizada na Copa do Mundo da Rússia no ano passado e destacou a polivalência dos atletas chamados. "São jogadores polifuncionais e com experiência em competições importantes."

As novidades são os jovens Alexander Callens e Jesús Pretell. "Queremos observá-los. É uma boa oportunidade para que eles cresçam", disse o técnico, que só convocou seis jogadores de equipes nacionais.

Do futebol brasileiro, o lateral-esquerdo Trauco, do Flamengo, e o meia Cueva, do Santos, que estavam presentes na lista prévia, foram confirmados na relação final de convocados da seleção para o torneio.

O Peru está no Grupo A da Copa América, ao lado de Bolívia, Brasil e Venezuela. O seu jogo de estreia na competição dia 15 de junho será diante da Venezuela, na Arena do Grêmio.

Confira a lista de convocados do Peru para a disputa da Copa América:

Goleiros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar) e Patricio Álvarez (Sporting Cristal);

Defensores: Luis Abram (Vélez Sarsfield/ARG), Luis Advíncula (Rayo Vallecano/ESP), Miguel Araujo (Talleres/ARG), Alexander Callens (New York City/EUA), Aldo Corzo (Universitario), Anderson Santamaría (Atlas/MEX), Miguel Trauco (Flamengo) e Carlos Zambrano (Basel/SUI).

Meio-campistas: Christian Cueva (Santos), Edison Flores (Monarcas Morelia/MEX), Christófer Gonzáles (Sporting Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor/TUR), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Renato Tapia (Willem II/HOL) e Yoshimar Yotún (Cruz Azul/MEX).

Atacantes: André Carrillo (Al Hilal/Arábia Saudita), Jefferson Farfán (Lokomotiv/RUS), Paolo Guerrero (Internacional), Andy Polo (Portland Timbers/EUA) e Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders/EUA).