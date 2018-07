Guerrero é convocado para a seleção peruana e desfalca Corinthians

Titular do Corinthians, o atacante Paolo Guerrero foi convocado nesta sexta-feira para defender a seleção peruana em dois amistosos, nos dias 5 e 9 de setembro. Assim, ele será desfalque para o técnico Mano Menezes em pelo menos uma rodada do Brasileirão e no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Guerrero foi um dos 10 jogadores "estrangeiros" convocados nesta sexta-feira pelo técnico Pablo Bengoechea. A lista, a ser completada depois com aqueles que jogam no Peru, serve para os amistosos da seleção peruana contra o Iraque, em 5 de setembro, em Dubai, e diante do Catar, quatro dias depois, em Doha.

No período dos dois amistosos, acontecerá apenas uma rodada do Brasileirão: no dia 7 de setembro, quando o Corinthians enfrenta o Criciúma. Mas Guerrero deve ser desfalque em mais um jogo do campeonato: em 11 de setembro, contra o Atlético-MG.

Além disso, o atacante peruano perderia o jogo de volta da Copa do Brasil, contra adversário ainda indefinido, que está previsto para acontecer no dia 3 de setembro.