Guerrero é convocado pelo Peru e Corinthians tem novo problema

O que o Corinthians temia, aconteceu. Depois de ver o zagueiro Gil e o volante Elias na lista de convocados do técnico Dunga para os dois amistosos que a seleção brasileira vai fazer em outubro, nesta sexta-feira foi a vez de a Federação Peruana de Futebol (FPF), anunciar que o atacante Paolo Guerrero está entre os convocados para servir à seleção local contra Paraguai e Chile.

Pelo que explica a FPF, os convocados devem se apresentar na segunda-feira dia 6 de outubro e ficam com a seleção do Peru até o dia 14. Assim, Guerrero não enfrenta o Cruzeiro, dia 8, em Belo Horizonte, e também não pega o Botafogo, em 11 de outubro, no Maracanã, em jogos válidos pelo Brasileirão.

O peruano, assim como Elias e Gil, dificilmente terá condições de enfrentar o Atlético-MG, dia 15, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, também no Mineirão. O Peru joga primeiro contra o Chile, dia 10, em Valparaíso, e depois enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 14.

O Corinthians já contava com a convocação de Guerrero e por isso pediu à CBF que Dunga poupasse, na lista dos amistosos contra Japão e Argentina, os corintianos Gil e Elias. O clube aguarda a convocação do Uruguai e teme também ficar sem o meia Lodeiro para esses três jogos.