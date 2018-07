Guerrero é convocado pelo Peru e desfalcará Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Paolo Guerrero foi chamado pela seleção peruana de futebol e desfalcará o Corinthians em pelo menos uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o técnico Sergio Markarían anunciou uma lista com 14 jogadores que atuam fora do Peru e estão convocados para o amistoso diante da Coreia do Sul, em Suwon, no dia 14 de agosto.

Nesta mesma data, o Corinthians tem compromisso diante do Fluminense, no Rio, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que impossibilitaria a presença do atacante na partida. Guerrero ainda pode vir a ser desfalque para o jogo diante do Vitória, três dias antes, no Pacaembu.

Mas o Corinthians não foi o único time prejudicado com a convocação do técnico Sergio Markarían. Entre os 14 chamados pelo treinador, o meia Luis Ramírez e o lateral Luis Advíncula também estavam presentes e serão desfalques para a Ponte Preta diante do Vitória, no dia 14, no Barradão.