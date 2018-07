Guerrero é convocado pelo Peru e volta a desfalcar Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve bom senso e não convocou atletas do país para os jogos que a seleção brasileira fará em dezembro. A Federação de Futebol do Peru (FFP), porém, não tem nada com isso e não aliviou para o Corinthians. Paolo Guerrero está convocado e terá que se apresentar à seleção peruana.

De acordo com o Corinthians, o centroavante foi convocado para jogar duas vezes diante do Paraguai, em amistosos que vão acontecer no dia 14 de novembro, uma sexta-feira, em Assunção, e na terça-feira seguinte, dia 18, em Lima.

O site da FFP não informa a convocação e não explicita quando Guerrero deve se apresentar. Ele é desfalque certo contra o Bahia (no fim de semana do dia 16) e também deve ser problema para enfrentar o Goiás. Esta partida ainda não tem data definida, podendo acontecer na quinta-feira (19), dois dias depois do amistoso em Lima.

Pela 33.ª rodada, a última antes da próxima data Fifa, o Corinthians faz clássico contra o Santos, no domingo, dia 9, às 19h30, em São Paulo. É provável que Guerrero se apresente à seleção do Peru depois deste jogo.

O Corinthians chegou a ter o atacante Malcom convocado para a seleção sub-21 do Brasil, que vai disputar um torneio amistoso na China, mas a lista de Alexandre Gallo foi ratificada na quinta-feira e o treinador não vai mais contar com os jogadores de clubes brasileiros.